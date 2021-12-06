وللاسم دلالة تجمُّد.. "الزعاق": هذان الشهران الأبرد في 1443هـ!

قال: في الأول المربعانية والآخر الشبط.. أمطار تنبت ما ينبته الوسم

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، إن شهر جمادى الأولى وجمادى الآخرة هما أبرد شهور السنة الهجرية 1443هـ، ففي الأول المربعانية، وفي الآخر الشبط.

وأضاف "الزعاق"، أن تسمية الشهر بهذا الاسم دلالة على الشتاء وتجمُّد المياه من شدة البرد، مضيفاً أن جمادى الأولى لهذا العام داخل في حيز المربعانية من حيث الأجواء، والوسم من ناحية التأثير، فأمطار جمادى الأولى تنبت ما ينبته الوسم.