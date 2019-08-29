سلوكي وتقني وإعلامي.. ٢٩٨ برنامجاً لتطوير المعلمين مهنياً بالجوف

نفذتها الإدارة في أسبوع التهيئة.. و"الغامدي": عمل تشاركي هدفه التمكين

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ٢٨٩ برنامجاً للتطوير المهني للمعلمين والمعلمات في المدة الزمنية التي تسبق عودة الطلاب والطالبات.

ورحّب المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بعودة الهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس، مؤكداً أن برامج التطوير المهني والتي انطلقت مع عودة الكادر التعليمي ما هي إلا عمل تدريبي تشاركي هدفه التمكين من الممارسات التعليمية والاتجاهات الصحيحة والاستعداد لبداية عام دراسي جديد محقق لأكبر قدر من الأهداف والتطلعات التربوية والتعليمية ورفع المستويات التحصيلية لدى الطلاب والطالبات.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الإشراف التربوي "بنين" خالد بن سعد الراشد، أن برامج التطوير المهني انطلقت مع أسبوع التهيئة؛ بهدف دعم جاهزية التعليم ورفع الحصيلة العلمية والممارسات التربوية لدى المعلم، مبيناً أن هذا العمل تشاركي بين الإشراف والتدريب التربوي والمدرسة ومن خلاله تم استثمار جميع القاعات التدريبية في إدارة التدريب التربوي وفي المدارس في جميع القطاعات التعليمية.

وأوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي "بنات" ماجدة بنت عبيد البديوي، أن هذه البرامج تم إعدادها بخطة مرنة ومتنوعة تشمل برامج حسب الاحتياج الفعلي للميدان والإعلان عنها قبل أسبوع التهيئة، مضيفة أن قائمة البرامج شملت تدريب متنوع من لقاءات وورش وحلقات تنشيطية شاركت فيها جميع الأقسام والإدارات التعليمية والمدارس في تنفيذها، منها ما يتعلق بالمواد التعليمية والتقنية والسلوكية الإرشادية والإعلامية.