"سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا.. 95 شركة سجلت ارتفاعًا في قيمتها

عقب تداول 153 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 63.24 نقطة ليقفل عند مستوى 12268.71 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 153 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 250 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات: الجزيرة، والإعادة السعودية، وشمس، والتعاونية، وصادرات؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: بوبا العربية، والإنماء طوكيو م، وعطاء، وساب، وأسمنت ينبع؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.60% و2.31%.



وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وكيان السعودية، وإعمار؛ الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، والجزيرة، ودار الأركان، والأهلي؛ الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 114.90 نقطة ليقفل عند مستوى 25217.57 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 113 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و410 آلاف سهم تقاسمتها 5202 صفقة.