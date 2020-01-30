"المسند" عن طقس الخميس: استقرار جوي عام

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة على الرياض والشرقية

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن حالة استقرار جوي عامّ تسود مناطق المملكة اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم أن يسود الاستقرار الجوي العام في معظم المناطق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمةً جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان)؛ في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة).