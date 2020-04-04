سلطنة عمان تعلن 25 إصابة جديدة بكورونا

الإجمالي بات ٢٧٧ حالة والوفيات حالة واحدة

أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، صباح اليوم السبت، عن تسجيل (٢٥) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩).

ووفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٢٧٧) حالة، وعدد الوفيات واحدة (١)، وهناك (٦١) حالة قد تماثلت للشفاء.

فيروس كورونا الجديد

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04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 11:06 AM

الإجمالي بات ٢٧٧ حالة والوفيات حالة واحدة

سلطنة عمان تعلن 25 إصابة جديدة بكورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت #وزارة_الصحة في سلطنة عمان، صباح اليوم السبت، عن تسجيل (٢٥) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩).

ووفق الوكالة الرسمية: بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٢٧٧) حالة، وعدد الوفيات واحدة (١)، وهناك (٦١) حالة قد تماثلت للشفاء.

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فيروس كورونا الجديد

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