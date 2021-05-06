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إجمالي الإصابات يقترب من 4.5 مليون ونحو 128 ألفًا فارقوا الحياة

المملكة المتحدة تسجل 2,144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 2,144 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و27 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,425,940، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,570 .