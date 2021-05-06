المملكة المتحدة تسجل 2,144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات يقترب من 4.5 مليون ونحو 128 ألفًا فارقوا الحياة

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 2,144 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و27 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,425,940، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,570 .

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06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442 12:25 AM

إجمالي الإصابات يقترب من 4.5 مليون ونحو 128 ألفًا فارقوا الحياة

المملكة المتحدة تسجل 2,144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية 2,144 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و27 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,425,940، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,570 .

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