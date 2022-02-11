ولي العهد يبحث مع الرئيس الإندونيسي العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

خلال اتصال هاتفي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة وإندونيسيا في مختلف المجالات.