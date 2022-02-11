ولي العهد يبحث مع الرئيس الإندونيسي العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

خلال اتصال هاتفي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة وإندونيسيا في مختلف المجالات.

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو

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11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443 06:41 PM

خلال اتصال هاتفي

ولي العهد يبحث مع الرئيس الإندونيسي العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة وإندونيسيا في مختلف المجالات.

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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو

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