"الداخلية" تعلن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني

على رتبة "جندي".. وقالت: النتائج عبر بوابة " أبشر- توظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة "جندي".

ودعت المديرية لمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر بوابة (أبشر- توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.

9

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 03:59 PM

على رتبة "جندي".. وقالت: النتائج عبر بوابة " أبشر- توظيف"

"الداخلية" تعلن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 785

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة "جندي".

ودعت المديرية لمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر بوابة (أبشر- توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022