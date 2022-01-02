"الداخلية" تعلن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني

على رتبة "جندي".. وقالت: النتائج عبر بوابة " أبشر- توظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني على رتبة "جندي".

ودعت المديرية لمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر بوابة (أبشر- توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa.