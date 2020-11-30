السنغال تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

إجمالي حالات الإصابة بلغ 15 ألفًا و968 إصابة

سجلت السنغال 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ٢٤ الماضية إضافة إلى 10 حالات تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا، بلغ 15 ألفًا و968 إصابة، منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي.