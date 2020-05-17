تسجيل 2056 حالة شفاء من فيروس كورونا والإجمالي يقترب من النشطة

بلغ الإجمالي 25722

سجل إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ ارتفاعًا قياسيًا جديدًا يتجاوز 25 ألف حالة في المملكة‏ بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة.

ويأتي ذلك في مؤشر إيجابي حقق قفزة كبيرة خلال الأيام الماضية حيث سجلت أول رقم كبير لحالات التعافي قبل قرابة أسبوعين وتواصلت الأرقام المبشرة خلال الأيام الماضية حتى بلغ الإجمالي 25722 ليقترب من رقم الحالات النشطة.