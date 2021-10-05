بالصور.. عبور 11 شاحنة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

عبرت 11 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 8 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2021م تحمل على متنها 2.049 سلة غذائية تزن 300 طن و439 كيلوغرامًا و3.000 كرتون تمر، متوجهة لمحافظات: حجة، وشبوة، وعدن، ومأرب، والمهرة.

ويأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.