"الجبير": العمل الجماعي سيمكننا من مواجهة "كورونا"

خلال مشاركته في جلسة حوار بعنوان "إعادة ربط العالم"

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الجمعة، أن العمل الجماعي بين الدول سيمكّنها من مواجهة وباء فيروس "كورونا".

وتحدث "الجبير" خلال جلسة حوار ضمن الأعمال التحضيرية لقمة العشرين، تحت عنوان "إعادة ربط العالم"، في سياق الاستعدادات لقمة قادة دول مجموعة العشرين، التي تستضيفها السعودية، غدًا السبت، عبر تقنية الفيديو.

وقال "الجبير": إذا تحدثنا عن قرية صغيرة وأحد الأحياء فيها يواجه مشكلة، فإن كل القرية ستعاني، إذا تفشى مرض في مكان ما فينبغي علاجه، ويمكننا أن نحقق كثيرًا معًا.

وأشار إلى الجهود التي بذلتها مجموعة العشرين لمواجهة وباء كورونا، مثل جمع مبلغ 20 مليار دولار من أجل المحافظة على الاستقرار العالمي، ومساعدة الدول المتعثرة عن سداد القروض.

وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية": الدرس المستفاد من وباء كورونا هو أن نسرع معًا في إيجاد اللقاح، ونستحدث بروتوكولات وتدابير للتعاطي مع هذا الوباء، وتفادي حدوث وباء آخر في المستقبل.

وتطرق وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إلى تحديات أخرى غير "كورونا"، مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي وكيفية تحضير الناس للمستقبل، إلى جانب إيجاد حلول للزيادة السكانية وتوفير وظائف للأجيال المقبلة.

وقال "الجبير": نحن مرتبطون بشكل أكثر من أي وقت مضى وبوتيرة سريعة، ويجب أن يكون أداؤنا أسرع من الماضي.