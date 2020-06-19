فيروس كورونا يداهم لاعبي الدوري الأمريكي لكرة القدم

فحوصات طبية واسعة بعد الإعلان عن إصابة لاعب

رويترز: أعلن كل من إنتر ميامي، وأتلانتا يونايتد، المنافسين في الدوري الأمريكي لكرة القدم "إم إل إس" الجمعة، عن إصابة لاعب بفيروس كورونا المستجد من دون الكشف عن هويته.

ويخضع اللاعبون والمدربون والعاملون في الأندية لفحوصات الكشف عن "كوفيد-19" تماشياً مع البروتوكول الصحي الذي وضعته الرابطة، التي تخطط لاستكمال الدوري المعلق منذ مارس الماضي في 8 يوليو المقبل على شكل بطولة مصغرة في مجمع ديزني في أورلاندو بولاية فلوريدا.

ويعمل نادي "إنتر ميامي" المملوك من الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، وفقًا لإرشادات رابطة الدوري والسلطات المحلية بما يخص تدابير السلامة، ويخضع لاعب إنتر ميامي المصاب والذي لا يعاني من أي عوارض للعزل منذ أن أيقن شخصيًّا أنه كان على احتكاك قريب من أحد المصابين الذين أظهروا عوارض طفيفة.

أما لاعب أتلانتا الذي لا يعاني بدوره من أي عوارض هو الآخر، الوحيد الذي تم تشخيصه إيجابياً بين زملائه وأعضاء الجهاز الفني، وتخطط رابطة الدوري لاستكمال البطولة التي توقفت بعد مرحلتين فقط على شكل صيغة تشبه كأس العالم، تبدأ بدور المجموعات ثم أدوار إقصائية وصولاً إلى النهائي في 11 أغسطس.