مكة.. مواطنو "الخرقة" و"البيضاء" ينفون شعورهم بأي هزة أرضية

بعدما تداولت حسابات بمنصات التواصل الخبر.. وبيان منتظر لـ"هيئة المساحة"

نفى مواطنون من قريتي الخرقة والبيضاء بمكة المكرمة، شعورهم، صباح اليوم الخميس، بهزة أرضية، كما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت حسابات تحدثت عن هزة أرضية شعر بها مواطنو قرية الخرقة والبيضاء جنوبي مكة المكرمة صباح اليوم، في المقابل تواصلت "سبق" مع عدد من السكان الذين أكدوا أنهم لم يشعروا بأي هزة رضية حتى الآن.

ومن المقرر أن تصدر هيئة المساحة الجيولوجية بياناً حول تلك الأنباء المتداولة؛ للتأكد من مدى صحتها.

مكة المكرمة هزة أرضية

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28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441 11:25 AM

بعدما تداولت حسابات بمنصات التواصل الخبر.. وبيان منتظر لـ"هيئة المساحة"

مكة.. مواطنو "الخرقة" و"البيضاء" ينفون شعورهم بأي هزة أرضية

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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نفى مواطنون من قريتي الخرقة والبيضاء بمكة المكرمة، شعورهم، صباح اليوم الخميس، بهزة أرضية، كما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت حسابات تحدثت عن هزة أرضية شعر بها مواطنو قرية الخرقة والبيضاء جنوبي مكة المكرمة صباح اليوم، في المقابل تواصلت "سبق" مع عدد من السكان الذين أكدوا أنهم لم يشعروا بأي هزة رضية حتى الآن.

ومن المقرر أن تصدر هيئة المساحة الجيولوجية بياناً حول تلك الأنباء المتداولة؛ للتأكد من مدى صحتها.

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