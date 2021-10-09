"أبو الجدايل": ميدان البيعة سمي منذ 59 عامًا نسبة لمبايعة الملك فيصل بالملك

عقب تداول نشطاء لآليات تزيل مجسم "دوار البيعة" في جدة

تداول نشطاء مقطعاً لآليات وهي تعمل على إزالة مجسم دوار البيعة بمنطقة البلد، والذي تم تشييده منذ أكثر من 40 عاماً، في حين نفت "أمانة محافظة جدة" علاقتها بالواقعة، مشيرة بأن ذلك في حدود "جدة التاريخية"، ويتبع وزارة الثقافة.

من جانبه، قال الباحث والمهتم بتاريخ جدة خالد صلاح أبو الجدائل، إن السبب الحقيقي لتسمية الميدان المطل على بحر الأربعين بـ"ميدان البيعة" يعود إلى التاريخ الذي بويع فيه الملك فيصل -رحمه الله- بالملك في ٢٧/ ٦/ ١٣٨٤هـ.

وأشار بأنه صحيفة البلاد نشرت خبرًا عام ١٣٨٥هـ بعنوان "لجنة تسمية الشوارع بجدة استأنفت اجتماعاتها أمس" ذكر أن اللجنة المشكلة لتسمية الشوارع بجدة أطلقت على الميدان الجديد المواجه لمبنى الثكنة العسكرية اسم ميدان (٢٧/ ٦/ ١٣٨٤هـ)، وهو التاريخ الذي بويع فيه الملك فيصل بالملك.

وأعادت الصحيفة نشر هذا الخبر عدة مرات في أعدادها السابقة، وتأكد أن سبب التسمية يعود إلى مبايعة أهالي جدة للملك فيصل بالملك عندما أطل -رحمه الله- من شرفة فندق قصر جدة (جُدة بلاس) على الجماهير التي حضرت من أهالي جُدة لمبايعته بالملك.

