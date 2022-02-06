نجوم العالم قادمون.. بريطانيا تحتفل بـ"70 عامًا في حكم الملكة إليزابيث"

عَيّنت 14 رئيسًا للوزراء والتقت 12 رئيسًا أمريكيًّا.. وقصور تتاح للرواد

أصبحت الملكة إليزابيث الثانية أول ملكة بريطانية ستحتفل باليوبيل البلاتيني، حيث يصادف اليوم (الأحد) الذكرى السبعين لتوليها العرش.

وعيّنت الملكة إليزابيث 14 رئيسًا للوزراء، والتقت 12 رئيسًا للولايات المتحدة، خلال فترة حكمها التاريخي، ويلقي ماكس فوستر مراسل CNN نظرة على اليوبيلات السابقة والاحتفالات المتوقعة هذا العام.

وكشف قصر باكنغهام، عن إقامة عدة احتفالات رسمية بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على عرش البلاد، والذي يوافق العام الجاري.

وتتضمّن الأنشطة، بمناسبة مرور 70 عامًا على حكم الملكة، إقامة احتفالات في الشوارع، وحفل موسيقي يضم بعض "أبرز النجوم" في العالم، فضلًا عن إتاحة فرصة للجمهور لزيارة قصور للملكة، وفق ما نقلت "البيان" الإماراتية.

وتقام الاحتفالات الرئيسية خلال عطلة رسمية من الثاني إلى الخامس من يونيو، على أن تبدأ أولى الاحتفالات يوم الاثنين، بإطلاق مسابقة تهدف إلى تصميم وإعداد حلوى جديدة للمناسبة الاحتفالية.

وستتولى لجنة من الخبراء، من بينهم الكاتبة ومقدمة البرامج ماري بيري، والطاهية الشهيرة والمحكمة في برنامج الطهي "ماسترشيف"، مونيكا غاليتي، تقييم المتأهلين للتصفيات النهائية للمسابقة، على أن تُقدم الوصفة المختارة الفائزة للجمهور، وكطبق حلوى رئيسي خلال مأدبة غداء كبيرة للاحتفال باليوبيل البلاتيني.

وكان وضع الصغيرة إليزابيث ابنة الأمير بيرتي أشبه بوضع الأميرة بياتريس ابنة الأمير أندرو دوق يورك حاليًا؛ فهي كانت بعيدة عن أي احتمال جدّي لتولي العرش البريطاني، ناهيك عن حكم أكثر من 500 مليون أو نحو ذلك من سكان ما كان يعرف آنذاك باسم الكومنولث البريطاني والإمبراطورية البريطانية.