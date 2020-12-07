مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"

طأدّوا طقوساً تلمودية بحراسة الاحتلال

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى، المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 46 مستوطناً، و40 طالباً يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوساً تلمودية إلى أن غادروه من باب السلسلة.

المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي

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07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442 05:05 PM

طأدّوا طقوساً تلمودية بحراسة الاحتلال

مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى، المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 46 مستوطناً، و40 طالباً يهوديا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوساً تلمودية إلى أن غادروه من باب السلسلة.

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