"الغذاء والدواء" تحذّر من منتج عسل يسوق إلكترونياً .. صداع وغثيان وانتفاخ وجه

لاحتوائه على مادة دوائية تستخدم تحت إشراف طبي لمرضى الكبد والضغط والقلب

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم من استهلاك منتج عسل (Epimedyumlu Macun ) للعلامة التجارية ثيمرا (Themra)، نظرًا لاحتوائه على المادة الدوائية "سيلدينافيل" التي تستعمل بوصفة طبية.

وقالت "الهيئة": العسل مخالف للائحة الفنية المعتمدة لعسل النحل (رقم GSO 147/2008) لاحتوائه على المادة الدوائية "سيلدينافيل" (Sildenafil) التي تستخدم تحت إشراف طبي خصوصاً لمرضى الكبد والضغط والقلب ومن سبق لهم التعرض للجلطات، ومن يستعملون أدوية من مجموعة النايتريت (nitrates) والتي تستعمل في علاج الذبحة الصدرية (angina)، ويمنع استعمال هذه المادة لمن لديهم حساسية منها.

وأضافت: من الأعراض الجانبية الشائعة لاستخدام هذه المادة الصداع والغثيان واحمرار وانتفاخ الوجه وعسر الهضم وعدم وضوح الرؤية.

ولفتت "الهيئة" إلى أن المنتج يجري تسويقه إلكترونياً بادعاءات طبية مخالفة.

وأوصت المستهلكين بتجنب المنتج والتخلص مما لديهم منه فوراً حفاظاً على صحتهم، مشيرةً إلى أنها تتابع تنفيذ الإجراءات اللازمة للتأكد من منع تداوله.