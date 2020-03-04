باحث: دول الخليج تفتقد لمراكز "التجارب الطبية" و"السكري" في ارتفاع

"جاسم": أي دواء تم السماح به للتداول لا بد من تطبيقه على البشر بعد الحيوانات

طالَبَ باحث خليجي في أمراض السكري والسرطان، بإيجاد مراكز علمية مقننة تقوم بالتجارب على البشر في منطقة الخليج؛ بهدف تجربة العلاجات الجديدة؛ كاشفًا عن أن جميع الأبحاث والدراسات لم تفلح في إيجاد علاج ناجع للسكري سوى الأنسولين حتى الآن.

وأضاف الباحث والعالم الكويتي أستاذ العلوم البيولوجية ومدير مركز علوم البحار بجامعة الكويت سابقًا، الدكتور جاسم بن محمد المحمد علي، في المحاضرة التي قدّمها مساء أمس الأول في مدينة الدمام بعنوان "العلاج الجذري لمرضى السكري"، وبحضور عدد من الأطباء والمتخصصين في المجال الطبي، أن وجود هذه المراكز العلمية المقننة في دول مجلس التعاون، من شأنها أن ترفع من مستوى إمكانية علاج السكري في العالم، ونكون جهة محايدة كعلماء، وبعد ذلك يتم اعتماد الدواء الملائم لهذا الداء؛ لافتًا إلى أن أي دواء تم السماح به للتداول؛ لا بد من تطبيقه على البشر بعد الحيوانات.

ونوّه الدكتور "جاسم"، بأن نِسَب مرضى السكري في ارتفاع كبير؛ خاصة في دول الخليج؛ حيث بلغت نسبة المصابين بالسكري في الكويت قرابة 29% من عدد السكان، ودول الخليج في ارتفاع والقراءات في المملكة العربية السعودية مرتفعة.

وأشار إلى أن هناك 7 دول أوروبية طلبت منه عرض أبحاثه في الجامعات والمناسبات المتخصصة الطبية؛ حيث قُدّم بحثان عن السرطان، والآخر عن طريقة عمل المادة الدهنية المعينة لتكون كمضاد حيوي ضد الفيروسات وضد البكتيريا والملوثات، وتم نشره في كندا وعمله ما بين الكويت وكندا.

وكشف الدكتور جاسم المحمد علي، استخلاص تركيبة علاجية من مواد يفرزها جلد سمكة السلور "الجمه"؛ حيث أثبتت النتائج الأولية للدراسة فاعلية مذهلة لهذه التركيبة بالقضاء على الخلايا السرطانية وخفض نسبتها من 100% إلى 10% في غضون 72 ساعة؛ مبينًا أنه أجريت اختبارات على 6 أنواع من الخلايا السرطانية، ونجحت المادة في القضاء على السرطان في خلايا مستأصلة من الرئة والبنكرياس، البروستاتا، وأحد أنواع سرطان الكبد، وسرطان لوكيميا الدم؛ فيما أخفقت المادة بمعالجة أخطر أنواع سرطان الثدي؛ متابعًا أنه في المرحلة الحالية يتم اختبار فاعلية هذه المواد على حيوانات، وتنتقل التجربة إلى البشر في حال نجاح المرحلة الحالية دون وجود أضرار جانبية.