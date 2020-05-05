إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عُمان يرتفع لـ 2735 حالة

وزارة الصحة بالسلطنة أعلنت اليوم تسجيل 98 إصابة جديدة

أعلنت سلطنة #عُمان اليوم تسجيل 98 إصابة جديدة بـ #كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 2735 حالة.

وقالت وزارة الصحة العُمانية الثلاثاء: تسجيل (98) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد 19)؛ منها (42) حالة لعُمانيين، و(56) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (2735)، وعدد الوفيات (12)، وتود الوزارة التأكيد أن (858) حالة قد تماثلت للشفاء.