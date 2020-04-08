"كورونا" يغلق موانئ إيطاليا في وجه المهاجرين

الحكومة لا تضمن توفير متطلبات الأمان

أفاد الحكومة الإيطالية بأن موانئ إيطاليا لا يمكن اعتبارها آمنة؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد؛ لذلك لن تسمح برسوّ زوارق المهاجرين التابعة لجمعيات خيرية فيها، بحسب ما أوردت "رويترز"، اليوم الأربعاء.

وبيّن مرسوم الحكومة أنه أثناء حالة الطوارئ الصحية المعلنة بسبب تفشي مرض كوفيد-19، لا تضمن الموانئ الإيطالية توفير المتطلبات اللازمة لتصنيفها وتعريفها باعتبارها أماكن آمنة.

واتخذ هذا القرار في وقت متأخر أمس، بعد أن أنقذ مركب تديره جمعية سي-أي الألمانية غير الحكومية 150 شخصاً قبالة ليبيا، واتجه بهم صوب إيطاليا.

وحالة الطوارئ المعلنة يحل أجلها يوم 31 يوليو المقبل، لكنها قد تمدد.

وبعد تراجع نسبي في وصول زوارق المهاجرين القادمين من أفريقيا، تزايدت أعدادها مرة أخرى في أول شهرين من العام لتتراجع بشدة في مارس مع تفشي جائحة كورونا في إيطاليا.

وأودت الجائحة بحياة 17127 شخصاً في إيطاليا وهو أعلى رقم وفيات من الفيروس في دولة واحدة على مستوى العالم وتأكدت إصابة 135586 شخصاً منذ بدء التفشي يوم 21 فبراير الماضي.