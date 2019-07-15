المبعوث الأممي يلتقي الرئيس هادي ويدين أحكام الإعدام الحوثية ضد 30 يمنيًّا

أكد أن استهداف المنشآت المدنية بالسعودية لا يخدم السلام ويزيد مساراته تعقيدًا

التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الاثنين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث، بحضور نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك.

وفي التفاصيل، تناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالسلام وآفاقه المتاحة والممكنة.

وجدد الرئيس هادي خلال اللقاء موقفه الدائم تجاه السلام، مشيرًا إلى دعم الأمم المتحدة لليمن وشرعيته الدستورية، ومؤكدًا أنه لا بد من الاتفاق بوضوح على تنفيذ اتفاق استوكهولم.

من جهته، أكد المبعوث الأممي تجديد أواصر التقدير والاحترام لمواصلة العمل المشترك لخدمة السلام الذي يعمل عليه ويؤكده الرئيس اليمني في مختلف لقاءاته. معبرًا عن إدانته أحكام الإعدام التي اتخذتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تجاه 30 رجلاً في اليمن.

ودان "غريفث" الاستهدافات التي طالت المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، وأكد أنها لا تخدم السلام، وتزيد مساراته تعقيدًا.. مشيرًا إلى العمل مع الحكومة اليمنية لتفعيل جوانب التعاون الاقتصادي والتنموي.