هطول أمطار غزيرة على صبيا

سالت على إثرها الأودية والشِعاب

هطلت مساء اليوم الجمعة، أمطار غزيرة على منطقة جازان، شملت محافظات صبيا وبيش والدرب وضمد والعيدابي وهروب ومركز العالية مسلية والخلاوية والنجوع الحقو والفطيحة ومدينة الظبية وقرى العدايا والعشة والأثلة والدهناء والجارة والحوامضة وحلة على موسى وجميما ونورة والعواجمة وقرى الساحل والمخلاف وعددًا من القرى التابعة للمنطقة.

وسالت على إثر هذه الأمطار أودية بيش وقرى وواسع وشهدان وصبيا وعدد من الأودية والشعاب، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

