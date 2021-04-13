النيابة العامة: السجن 15 سنة وغرامة مليون عقوبة تسهيل دخول المتسلل إلى المملكة

مصادرة الوسيلة التي نُقل بها ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيوائه

حذرت النيابة العامة من أن تسهيل دخول المتسلل للمملكة أو نقله أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة، جريمة موجبة لعقوبات تصل إلى السجن (١٥) سنة وغرامة (مليون) ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ومخلة بالشرف والأمانة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بتويتر: إن عقوبات جريمة تسهيل المتسلل للمملكة أو نقله أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال - مع علمه بذلك - بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر السجن مدة لا تقل عن (خمس) سنوات وتصل إلى (خمس عشرة) سنة، وغرامة تصل إلى (مليون) ريال.

وأضافت: مصادرة الوسيلة التي نُقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استُخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن - محل المصادرة - يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى (مليون) ريال، وفي حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، فيعاقب بغرامة تصل إلى (خمسمائة) ألف ريال، وينشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

وتابعت: تُعد الأفعال الجرمية المذكورة:

- جرائم كبيرة موجبة للتوقيف.

- جرائم مُخلة بالشرف والأمانة.

وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم المذكورة آنفًا.