المستشار "سيف التركي" يحصل على الماجستير في القانون

حصل المستشار القانوني سيف بن عبد الله التركي، على درجة الماجستير في "القانون" بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الحقوق بجامعة الملك عبد العزيز بعنوان: الفصل في المنازعات العقارية وفقاً للأنظمة السعودية (دراسة مقارنة).

ويعمل "التركي" مستشاراً في عدة جهات وعضويات منها عضو الهيئة السعودية للمحامين، والاتحاد الدولي للمحامين، وجمعية المحامين الأميركية، والجمعية العلمية القضائية، والجمعية السعودية الفقهية، والأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم، والمجمع العربي للملكية الفكرية، كما أنه مستشار لكل من: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وعيادات الأعمال، ونادي مكة الثقافي الأدبي، والنادي الأدبي الثقافي بجدة.



"سبق" تتقدم بالتهاني والتبريكات للمستشار القانوني " تركي السيف" على هذا الإنجاز العلمي، متمنين له دوام التوفيق والتميز.

