إيداع: تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال

قالت: على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الإثنين

اعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، تطبيق الاسترداد الجزئي للأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال (1001-5) (1003-5) (1004-5) (1005-5)، على حسابات المركز للمساهمين المستحقين هذا اليوم الإثنين 06 / 12 / 1441هـ الموافق 27 / 07 / 2020م.