"بلدية ينبع" تغلق مستودعًا يمارس النشاط من دون ترخيص.. وتشدد على عدم التهاون مع المخالفين

ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية

أغلقت بلدية ينبع، ممثلة بالفرق الرقابية، مستودعًا يمارس النشاط من دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية واللازمة، وذلك ضمن جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية.

وتواصل بلدية محافظة ينبع، متابعتها المستمرة لكل المنشآت والأنشطة التجارية من حيث التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية، مشددة على عدم التهاون مع المخالفين لتلك الإجراءات، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.