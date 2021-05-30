الشرطة الأمريكية: قتيلان و20 جريحاً بإطلاق نار على حشد بميامي

مسؤول: عمل مستهدف وجبان من أعمال العنف بالأسلحة النارية

قُتِل شخصان وأصيب 20 آخرون، الأحد، جراء إطلاق نار وقع في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، حسب ما ذكرت الشرطة الأمريكية.

ووفق "رويترز"، أفادت تقارير إخبارية بأن ثلاثة مجهولين أطلقوا النار على حشد من الناس خلال حفل.

وقال مسؤول بشرطة ميامي لموقع "إن بي سي نيوز" إن الحادث "عمل مستهدف وجبان من أعمال العنف بالأسلحة النارية".

ويأتي هذا الحادث بعد 4 أيام من حادث إطلاق النار، الذي حدث في مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، وأدى إلى مقتل 10 أشخاص.

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30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442 02:43 PM

مسؤول: عمل مستهدف وجبان من أعمال العنف بالأسلحة النارية

الشرطة الأمريكية: قتيلان و20 جريحاً بإطلاق نار على حشد بميامي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قُتِل شخصان وأصيب 20 آخرون، الأحد، جراء إطلاق نار وقع في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، حسب ما ذكرت الشرطة الأمريكية.

ووفق "رويترز"، أفادت تقارير إخبارية بأن ثلاثة مجهولين أطلقوا النار على حشد من الناس خلال حفل.

وقال مسؤول بشرطة ميامي لموقع "إن بي سي نيوز" إن الحادث "عمل مستهدف وجبان من أعمال العنف بالأسلحة النارية".

ويأتي هذا الحادث بعد 4 أيام من حادث إطلاق النار، الذي حدث في مقاطعة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، وأدى إلى مقتل 10 أشخاص.

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