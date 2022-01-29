"منال الشيخ" لـ"سبق": "يوم التأسيس" تعزيز وتوثيق الجذور التاريخية للسعودية

قالت: الإعلان يدل على وعي قيادتنا الحكيمة

قالت الدكتورة منال الشيخ، أستاذ مساعد في التاريخ الحديث والمعاصر، إن الإعلان الملكي الكريم عن يوم التأسيس والذي يوافق ٢٢ فبراير من كل عام؛ جاء إدراكاً لأصالة تاريخ المملكة العربية السعودية وعمقها التاريخي، وإرثها الثقافي العريق.



وأضافت "الشيخ" لـ"سبق": كانت الجزيرة العربية تعيش في حالة اضطراب وفوضى قبل مجيء الإمام محمد بن سعود والذي قاد المنطقة إلى حالة من الاستقرار السياسي وأسس البذور الأولى للدولة السعودية (١١٣٩هـ / ١٧٢٧م) وأصبحت الدرعية في عهده منطقة استقرار وقوة.



وتابعت: لذلك من المنطقي أن يكون هناك يوم للاحتفال بهذا التأسيس الكريم، وأن يعرف الجميع صغاراً وكباراً العمق التاريخي لدولتنا العظيمة.



وأكملت: الإعلان عن يوم التأسيس يدل على وعي قيادتنا الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير المجدد الشاب محمد بن سلمان حفظهما الله، وحرصهما على تعزيز وتوثيق الجذور التاريخية للمملكة العربية السعودية.