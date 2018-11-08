أمير الرياض يشرّف حفل سفارة جمهورية الجزائر لدى المملكة

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية الجزائر لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات.

وكان في استقباله في مقر الحفل سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440 11:37 PM

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها

أمير الرياض يشرّف حفل سفارة جمهورية الجزائر لدى المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية الجزائر لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات.

وكان في استقباله في مقر الحفل سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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