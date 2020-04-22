"غرفة جدة" تعرف بمبادرات الصندوق الزراعي لمواجهة "كورونا"

ضمن لقاءاتها المفتوحة بين المسؤولين عبر منصتها الرقمية

نظمت غرفة جدة، عبر منصتها الرقمية التفاعلية، لقاءً افتراضيًّا، للتعريف بمبادرات صندوق التنمية الزراعية، لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



جاء ذلك ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظمها الغرفة في إطار تعزيز استمرار التواصل بين الجهات الحكومية المعنية وأصحاب الأعمال، وتماشيًا مع الجهود الحثيثة التي أطلقتها الدولة -حفظها الله- لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.



وشارك في اللقاء الافتراضي: مدير عام صندوق التنمية الزراعية منير السهلي، ونائب المدير العام للائتمان بدر المالك، ونائب المدير العام للاستراتيجية المهندس عادل الجمعة، وسط تفاعل ومشاركة مجتمع الأعمال والمهتمين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع الغرف التجارية في المدينة المنورة والقصيم والأحساء.



وجرى خلاله توضيح آليات الاستفادة من برامج ومبادرات صندوق التنمية الزراعية لدعم القطاع الخاص في مواجهة الأثر الاقتصادي الناتج عن تداعيات فيروس كورونا على القطاع الزراعي.



واستعرض مدير عام الصندوق مبادرتين رئيستين هما: مبادرة دعم الأنشطة الزراعية بقيمة 450 مليون ريال؛ حيث تم تخصيص مبلغ 300 مليون ريال، لتقديم قروض تشغيلية مباشرة، أو من خلال المصارف والبنوك التجارية وفق اتفاقيات التمويل بالشراكة معها، ومبلغ 150 مليون ريال لتأجيل المديونيات المستحقة لقروض المشاريع المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر.



والمبادرة الأخرى بلغت قيمتها 2 مليار ريال مخصصة لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة بالأمن الغذائي؛ حيث تستهدف هذه المبادرة في مرحلتها الأولى تمويل استيراد منتجات (الأرز، السكر، فول الصويا، والذرة الصفراء)، وستتم إضافة أي منتجات أخرى حسب استراتيجية الأمن الغذائي، واحتياجات السوق.



وفي ختام اللقاء تم فسح المجال للمداخلات والاستفسارات من أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص، والتي تركزت حول مبادرات دعم القطاع الخاص في هذه الظروف الحرجة لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي.



ويواصل الصندوق خدمة العملاء من خلال العمل عن بعد عبر الخدمات الإلكترونية في الموقع الرسمي: https://e.adf.gov.sa.