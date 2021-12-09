مباراة برشلونة وبوكا جونيورز في كأس مارادونا تستحوذ على اهتمام الصحافة العالمية

تقام ضمن فعاليات موسم الرياض " .. "تخيل أكثر"

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على مباراة برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني المرتقبة على كأس الأسطورة الراحل دييغو مارادونا ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك مع اقتراب موعد المباراة منتصف الأسبوع المقبل .



وتمثل مباراة "كأس مارادونا" إحدى فعاليات الموسم الفريدة والمتميزة التي تقام للمرة الأولى، ومن تلك الفعاليات مباراة أخرى تقام في يناير المقبل، تجمع فريق باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم العالميين، مع فريقٍ يجمع نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين.



وعن اللقاء قال موقع "فوتبول إسبانيا" الشهير إن برشلونة سيغادر إلى الرياض لخوض مباراة تكريم نجمه التاريخي في الثمانينات الميلادية، وسط اهتمام من النادي الكاتالوني بتكريم الأسطورة الراحل، وكذلك تعزيز حضوره في منطقة الشرق الأوسط .



وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن خوان رومان ريكلمي نجم برشلونة السابق ولاعب بوكا ونائب رئيسه الحالي احتفل بشدة عقب فوز فريقه يوم الخميس بكأس الأرجنتين على تايييريس كوردوبا بركلات الترجيح، وأكد أن فريقه سيخوض المباراة المقبلة في مسابقة الدوري المحلي وعقبها كأس مارادونا في الرياض ومن ثم سيبدأ العمل للعام الجديد.



ونقلت صحيفة "إيل ديا" الأرجنتينية عن ريكيلمي قوله بعد نهاية المباراة: سنحتفل بالكأس يوم السبت، ومن ثم نذهب إلى الرياض تكريماً لذكرى الأسطورة مارادونا.



ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ الذي سيرعى المباراة ويتوج الفائز بكأس النجم الحائز على مونديال 1986، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن المباراة، حيث ظهر خلاله تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بالإضافة إلى اللاعبين ممفييس ديباي وسيرجينيو ديست وفرينكي دي يونغ يدعون الجماهير إلى حضور المباراة المرتقبة، وختموا حديثهم بقول "تخيل أكثر" وهو شعار موسم الرياض الحالي.



هذا وستقام المباراة , الثلاثاء المقبل، على الساعة الثامنة مساءً على أرضية ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.



الجدير ذكره أنه تم طرح تذاكر المباراة يوم أمس عبر الرابط التالي:

https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/997/maradona-cup