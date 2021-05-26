عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

نفذوا جولات استفزازية تحت حماية الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 58 مستوطنًا اقتحموا باحات "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

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26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442 04:57 PM

نفذوا جولات استفزازية تحت حماية الاحتلال

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 58 مستوطنًا اقتحموا باحات "الأقصى"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

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