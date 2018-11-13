وفاة جديدة تزيد حصيلة ضحايا حادث طلاب عارضة جازان.. و"التعليم" تتابع

أُصيب 11 طالبًا في تصادم مروع أثناء ذهابهم إلى مدارسهم

ارتفعت وفيات حادث الطلاب الذي شهدته محافظة العارضة، اليوم الثلاثاء، إلى اثنين، بعدما توفي الأخير رغم محاولات الطاقم الطبي إسعافه، فيما تابعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الحادث المروري المأساوي الذي تعرضت له مجموعة من طلابها وطالباتها خلال ذهابهم إلى مدارسهم بمحافظة العارضة، والذي نتجت عنه الوفاة.

ونشرت "سبق" في وقت سابق، اليوم، تفاصيل وفاة طفل وإصابة 11 آخرين، من طلاب مدارس التوأمة القادمين من جبل سحار بمحافظة العارضة باتجاه مدرستهم؛ وذلك عبر مركبة نقل خصوصية؛ لعدم توفر نقل مدرسي لهم، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى اثنين بعد وفاة طفل آخر قبل قليل متأثرًا بإصابته.

وأشارت المعلومات إلى أن الحادث وقع بتقاطع قرية عرق في العارضة، الذي نتج عن اصطدام مركبة هايلوكس مع جيب صالون؛ مما أدى إلى احتراق مركبة، وباشرت الفِرَق المختصة الحادث واتخذت الإجراءات النظامية.