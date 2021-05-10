سالم يشارك في تدريبات الهلال .. و"مورايس" يقود الفريق "رسميًا"

تحضيرات مكثفة لتخطي عقبة الباطن

أنهى مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال البرتغالي مورايس فترة الحجر الصحي، وقاد مساء أمس الأحد التدريب الأول للأزرق.

وشارك اللاعب سالم الدوسري في التدريبات، بعد أن أنهى برنامجه العلاجي، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركة فريقه في دوري أبطال آسيا 2021 (المجموعات).

وشهدت تدريبات الهلال مشاركة اللاعبين الذين شاركوا أمام الشباب في الجولة الماضية، تدريبات استرجاعية، فيما أدى بقية اللاعبين تدريباتهم الاعتيادية.

واحتفل الفريق الأزرق بزميلهم المهاجم الفرنسي "قوميز" بعد بلوغه الهدف رقم 100 مع الفريق.

ويلتقي الهلال نظيره الباطن، في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.