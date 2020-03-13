إندونيسيا تُسجل ثاني حالة وفاة بسبب "كورونا"

لشخص كان يبلغ 59 عامًا وتلقّى العلاج بـ"سولو"

سجلت السلطات الإندونيسية، اليوم، ثاني حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا المستجد"، بعد يومين من تسجيلها الحالة الأولى.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإندونيسية أحمد يوريانتو في بيان: المتوفى البالغ من العمر 59 عامًا كان يتلقى العلاج في مستشفى بمدينة "سولو".

وذكر بيان من المستشفى أن المتوفى مصاب بالسكري، ولم يسافر إلى الخارج، كما أنه ليس لديه أي اتصال مع أجانب؛ مفيدًا بأن السلطات تسعى إلى تتبع مخالطي المريض.