"البيئة" تضبط 10 أطنان من الحطب المحلي في الجموم

ضمن الحملات التفتيشية لفرق الرقابة بالوزارة على ظاهرة الاحتطاب

أسفرت جولات وزارة البيئة والمياه والزراعة الرقابية عن ضبط سيارة دينا تقدر حمولتهما بنحو عشرة أطنان من الحطب المحلي بمحافظة الجموم من خلال مراقبي البيئة بمكتب الوزارة بالمحافظة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أنه في إطار جهود الفرع تكثّف إدارة البيئة من الرقابة، وتزيد من حملاتها التفتيشية على ظاهرة الاحتطاب الجائر، داعيًا المواطنين والمقيمين في مناطق المراعي والغابات بالمحافظات الإبلاغ عن أي مخالفات، أو تجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها لا سيما التحطيب الجائر.

وشدد المهندس الغامدي على حرص الوزارة في القضاء على ظاهرة الاحتطاب، والتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها، وذلك عبر الرقم المجاني 8002472220