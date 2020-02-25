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عقب تسجيل حالتين جديدتين إحداهما لربة منزل تبلغ من العمر 31 عامًا

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في تايلاند إلى 37 حالة

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 37 حالة؛ وذلك عقب تسجيل حالتين جديدتين.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن الحالتين إحداهما لربة منزل تبلغ من العمر 31 عامًا، وأحد أفراد أسرتها يسافر كثيرًا إلى الصين؛ بينما الحالة الأخرى لسائق يبلغ من العمر 29 عامًا، وكان على تواصل مع سائحين صينيين.