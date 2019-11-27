"روابي" مفقودة أحد رفيدة.. مختفية منذ 5 أيام وذووها يناشدون

خرجت من منزلها بحي الواديين والجهات الأمنية تكثّف البحث

ناشدت أسرة الفتاة "روابي"، مفقودة حي الواديين بأحد رفيدة التي تبلغ من العمر 13 عامًا واختفت السبت الماضي، الجهات الأمنية بتكثيف البحث عنها.

وقال ذووها لـ"سبق": إن الفتاة استيقظت من النوم صباح يوم السبت وقالت لوالدتها أشعر بألم غريب في رأسي، ومن ثم عادت إلى النوم، وبعد استيقاظ ذويها لم يعثروا عليها في المنزل؛ فيما تم العثور على جميع ملابسها التي كانت ترتديها أثناء نومها بالمنزل، وبينوا أنهم قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية وإلى الآن لم يتم العثور عليها.

وناشدوا كل مَن لديه معلومات أو يعثر عليها، أن يُبلغ الجهات المختصة أو يتواصل على جوال رقم: 0553075646 – 0552512448.