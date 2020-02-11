"النقد" تُطلق "دبلوم متقدم 2" لكوادر قطاع التأمين

البرنامج يمتدّ لسنتين ونصف وينفذ على مرحلتين

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، برنامج دبلوم التأمين المتقدم ACII في نسخته الثانية.



ويستهدف البرنامج، الذي يمتدّ لسنتين ونصف وينفذ على مرحلتين، الموظفين العاملين في شركات التأمين.



ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة العاملين السعوديين والسعوديات في الإدارات الفنية بقطاع التأمين، من خلال منحهم الفرصةَ للحصول على شهادات مهنية في مجال التأمين، بغرض تدريب وتأهيل منسوبي القطاع المالي؛ حيث يُعَدُّ إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030.



وأوضحت مؤسسة النقد أن إجمالي عدد المرشحين من قبل شركات التأمين، بلغ 76 مرشحاً ومرشحة، وهم الذين انطبقت عليهم شروط قبول دخول المرحلة الأخيرة للفرز.



وتم إخضاع المرشحين والمرشحات لعدة مراحل للقبول؛ وذلك لاختيار 15 مرشحاً ومرشحة للالتحاق بالبرنامج المدعوم بالكامل من قبل مؤسسة النقد، بهدف تأهيل وتطوير موظفي قطاع التأمين.



وأشارت "ساما" إلى أن المتدربين سيحصلون بعد اجتياز البرنامج على شهادة دبلوم متقدم في التأمين ACII، معتمد من المعهد البريطاني للتأمين The Chartered Insurance Institute، ومقدم من قبل معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.



جدير بالذكر أن برنامج دبلوم التأمين المتقدم في نسخته الأولى، الذي سبق إطلاقه في أواخر عام 2018م؛ بدأ حالياً مرحلته الثانية؛ حيث التحق به 12 مرشحاً ومرشحة.