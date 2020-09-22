جولات أمنية على الأسواق الشعبية بوسط جدة للتأكد من الإجراءات الاحترازية

لتطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي

نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة جولات ميدانية على الأسواق الشعبية بوسط محافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وداخل السيارات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وحرر رجال الأمن عدداً من المخالفات؛ لعدم الالتزام بالتعليمات.

رجال الأمن مكة المكرمة

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22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442 02:18 PM

لتطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي

جولات أمنية على الأسواق الشعبية بوسط جدة للتأكد من الإجراءات الاحترازية

عبدالله الراجحي

جدة

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نفذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرمة جولات ميدانية على الأسواق الشعبية بوسط محافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات وداخل السيارات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وحرر رجال الأمن عدداً من المخالفات؛ لعدم الالتزام بالتعليمات.

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