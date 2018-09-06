قمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ.. 18 سبتمبر الجاري

أعلنت سيئول، اليوم، أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ- أون" سيلتقي الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي- إن" في بيونغ يانغ، في قمة تعقد من 18، ولغاية 20 سبتمبر الجاري، وستبحث مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وقال "شونغ أوي- يونغ" مستشار الرئيس الكوري الجنوبي لشؤون الأمن القومي، غداة لقائه في بيونغ يانغ الزعيم الكوري الشمالي، الذي سلّمه رسالة إلى الرئيس الكوري الجنوبي: إن القمة الثالثة بين "كيم" و"مون" ستناقش مسائل مثل الإجراءات العملية لإخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي.
ستبحث مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية
أعلنت سيئول، اليوم، أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ- أون" سيلتقي الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي- إن" في بيونغ يانغ، في قمة تعقد من 18، ولغاية 20 سبتمبر الجاري، وستبحث مسألة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وقال "شونغ أوي- يونغ" مستشار الرئيس الكوري الجنوبي لشؤون الأمن القومي، غداة لقائه في بيونغ يانغ الزعيم الكوري الشمالي، الذي سلّمه رسالة إلى الرئيس الكوري الجنوبي: إن القمة الثالثة بين "كيم" و"مون" ستناقش مسائل مثل الإجراءات العملية لإخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي.