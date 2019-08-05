وثائقي تاريخي عن تعثر قضية فلسطين يلقى رواجاً واسعاً على "تويتر"

نُشِر على "360 درجة" وتضمّن مسؤولية قيادات منظمة التحرير و"حماس"

نشر حساب 360 درجة @360motions في "تويتر" وعلى حسابه في "يوتيوب"، فيديو وثائقياً يحكي محطات تعثر القضية الفلسطينية ومسؤولية قيادات منظمة التحرير وحركة "حماس" حيال ذلك التعثر.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يزال الفيديو وتغريدته يحظيان بتفاعل منقطع النظير نتيجة لاعتماده على وثائق تاريخية ولقطات نادرة.

واستطاع حساب "360 درجة" على "تويتر"، رغم قصر عمره الزمني، أن يحقق قاعدة جماهيرية في أوساط المتابعين، حيث تخطى حاجز متابعيه الـ103 آلاف متابع، قبل إكمال عامه الأول.

وكان حساب "360 درجة"، قد بدأ نشاطه في نوفمبر من العام 2018م، كمنصة متخصصة بأعمال الفيديو المرئية بكافة قوالبها، واختار العاملون عليه عبارة #للحكاية_زوايا شعاراً لانطلاقتهم.

ومن خلال مراجعة نشاط حساب "360 درجة" على "تويتر"، يتضح أن اهتماماته متنوعة، وتلبي شغف المتابعين في المجالات كافة؛ السياسية، الرياضية، الاجتماعية، والترفيهية، كما لعب دوراً بارزاً في نقل فعاليات مواسم جدة بطريقة كانت محل إشادة من متابعي الحساب.

ويهتم حساب 360 درجة، بإبراز القصص التي تحدث في أي مكان في العالم، بطريقة شيقة وجذابة، وفق أسلوب مهني، يراعي دقة المعلومة واحترافية النقل، ويتخطى في أحيان كثيرة كل ذلك، نحو سبر أغوار القضايا المسكوت عنها، عبر ملامسة أدق التفاصيل، وتقديمها للمتلقين وفق تسلسل قصصي يعتمد تبسيط واختصار الحدث، وتقديمه عبر أعمال مرئية احترافية.