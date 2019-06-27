الأحد.. ينطلق "أولمبياد إنسان" تحت شعار "مواهب واعدة"

بمشاركة أكثر من 300 ابن ينتمون إلى مختلف فروع الجمعية

استعدّت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، لإطلاق "أولمبياد إنسان 5" تحت شعار "مواهب واعدة"، في بيت الأمير فيصل بن فهد للشباب الأحد القادم.



ويشارك في الأولمبياد أكثر من 300 ابن من كافة فروع الجمعية البالغ عددها 20 فرعًا في محافظات الرياض، وتستمر حتى الرابع من يوليو 2019.



وبدأ التحضير للأولمبياد "إنسان" منذ عدة أشهر من خلال تجهيز البرامج والأنشطة والفعاليات التي سيتم تفعيلها خلال أيام الأولمبياد.



وتهدف الجمعية إلى توطيد العلاقة بين أبناء إنسان وتنمية روح التنافس بينهم، واكتشاف المواهب الرياضية التي تخدم الوطن، وكذلك إبراز دور الجمعية في رعاية أبنائها، إضافة إلى اختيار منتخب يمثل الجمعية في المنافسات الرياضية.



تسعى الجمعية من خلال إقامة الأولمبياد إلى إيجاد جو من المتعة والفرح من خلال تنوع برامج الأولمبياد وتعزيز روح التعاون بين المشاركين.



ويتضمن الأولمبياد: دوريًا في كرة القدم، وآخر في كرة الطائرة، كما سيتنافس المشاركون في مجموعة من الألعاب الرياضية الفردية كالسباحة وتنس الطاولة والبلياردو وألعاب القوى.



وستشهد الأولمبياد مجموعة من الفعاليات المصاحبة كالبرامج الترفيهية والتربوية، والزيارات المتنوعة كزيارة الدرعية التاريخية وبرج الفيصلية وبرج المملكة، وعدد من المراكز التجارية ومدن الملاهي، إضافة لزيارة العديد من المعالم الحضارية والحيوية في العاصمة الرياض كي يتعرف الأبناء على ما تزخر به بلادهم من نهضة تنموية شملت كافة القطاعات.



ورصدت الجمعية جوائز مالية للفروع والأفراد الفائزين في الأولمبياد بقيمة 25.000 ريال و96 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، كما سيتم تكريم الجهات الداعمة لأولمبياد إنسان.



ويأتي تنظيم "أولمبياد إنسان الرياضية" ضمن فعاليات مهرجان "إنسان الصيفي" الذي اشتمل على العديد من المناشط الترفيهية والثقافية والتربوية والرحلات السياحية والزيارات.



ورصدت الجمعية قرابة 200 برنامج وفعالية لمشاركة الأبناء لهذا العام؛ بهدف شغل أوقات الفراغ لدى الأبناء خلال الإجازة الصيفية بما يعود عليهم بالفائدة والمتعة، ورسم الابتسامة على محياهم وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم.