الأردن تسجل 1002 إصابة جديدة بكورونا و 14 حالة وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجلت الأردن 1002 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 803351 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 780975 حالة شفاء بعد تسجيل 812 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10491 حالة.