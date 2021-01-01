كورونا في العالم خلال عام 2020: إجمالي الاصابات 81 مليوناً و180 وفاة

سجَّلت في الأمريكتيْن 35 مليوناً وأوروبا 26 مليوناً وجنوب شرق آسيا 12 مليوناً

أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا لعام 2020 بلغ 81475053، أما إجمالي حالات الوفاة فهو 1798050.

وأوضحت المنظمة عبر موقعها الإلكتروني، أن أكبر عدد من الإصابات سُجّل في الأمريكتيْن وبلغ 35393389، يليهما على التوالي كل من: أوروبا 26225728، جنوب شرق آسيا 11961922، منطقة الشرق الأوسط 4910107، إفريقيا 1895467، وأخيراً دول غرب المحيط الهادئ 1087695.

أما الدول التي سجَّلت أعلى معدل إصابات فأولاها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي بلغ 19346790، الهند 10266674، البرازيل 7563551، روسيا 3159297، فرنسا 2556708، المملكة المتحدة 243892، إيطاليا 2083689، إسبانيا 1893502، ألمانيا 1719737، كولومبيا 1614822، الأرجنتين 1602163، وأخيرا المكسيك 1401529.