النصر ينهي علاقته باللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله

أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع مهاجم الفريق الكروي الأول ،اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة.