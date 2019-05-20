"الأمر بالمعروف بالرياض" تفعل برنامج "الصيام جنة" مع "المرور"

مرشدو الفرع ألقوا كلمات توعوية بمسجد عنابر توقيف الناصرية

ألقى مرشدو فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض كلمات توعوية بمسجد الإدارة العامة للمرور في عنابر توقيف المرور بالناصرية ضمن برنامج "الصوم جنة" بالتعاون بينها والإدارة العامة لمرور الرياض.

ووافق الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على برنامج "الصيام جنة" الذي أعدته الإدارة العامة للتوعية ليتضمن عرض مواد وبطاقات توعوية في الأماكن العامة والمجمعات التجارية وغيرها، بالإضافة إلى أنشطة مصاحبة وكلمات توعوية عن رمضان في الجهات الحكومية.