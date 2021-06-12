إغلاق مقهى مخالف للاحترازات وتغريمه ماليًا بالطائف

بسبب التزاحم داخله

أغلقت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق بلدية شرق الفرعية، أحد المقاهي والذي يُقدم المشروبات الساخنة بأحد المولات، وتغريمه ماليًا، وذلك لوجود تزاحم كثيف داخل المقهى.

وأكدت الأمانة في بيانٍ لها تنشره "سبق" بأن المراقبين ثبتوا تسجيل مخالفة المقهى للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره، وكذلك عدم تفعيله مبادرة "ممتثل" تعزيزًا للجانب التوعوي والرقابي وتحقيقًا للسلامة العامة.

يُشار إلى أن التزاحم كان قد نشأ كذلك خارج المقهى، بخلاف الشوارع المجاورة للمحل، حيث قام المرور بإغلاق المسارات منعًا لذلك التزاحم.