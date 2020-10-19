"الصحة": تسجيل 381 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020، تسجيل 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 342583 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 357 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 328895 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5201 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8487 والحالات الحرجة 844 حالة.